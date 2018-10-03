(Görüntülü)Doktorlardan meslektaşlarının öldürülmesine tepki

ADIYAMAN Tabip Odası üyeleri tarafından İstanbul'da hastası tarafından öldürülen doktor olayına tepki gösterdiler. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikler önünde toplanan Adıyaman Tabip Odası üyesi 40 sağlıkçı, İstanbul Bahçelievler?de bulunan özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'ın, eski hastası tarafından öldürülmesine tepki gösterdiler. Adıyaman Tabip Odası Başkanı Doktor Memet Necip Gürlevik, meslektaşlarının silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. meslektaşımız daha silahlı saldırı sonucu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sağlık çalışanlarının her gün şiddete maruz kaldığını anlatan Gürlevik, Sağlıkta şiddet dalgası azalmak bir yana hızlanmak da yaygınlaşmakta meslektaşlarımızın silahla yaralamaya veya öldürmeye varan infial yaratıcı boyutlar kazanmaktadır. Dün karşılaştığımız saldırı örneğin bir kaç ay önce Eskişehir'de yaşadığımız daha önceki nice benzerleri gibi sağlıkta şiddetin çok sayıda nedeninden birini yalınlıkla gözler önüne sermektedir. Bir Hekim'in hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık göz ardı edilmeyecek ve ertelenmeyecek acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir. Sorunu ve çözüm yollarını ele almak için TBMM Başkanı ve sağlık bakanı ile acil görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine bir kez daha iletiyoruzdedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------- - Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Adıyaman Tabip Odası üyeleri - Açıklama yapılması - Sağlıkçıların dağılması - Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera Mahir ALAN-ADIYAMAN-)