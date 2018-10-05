(Görüntülü) Doğu Karadeniz'de sağanak sel ve heyelana yol açtı; dereler taştı, yollar kapandı (4)

SEL BÖYLE GELDİ Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanak sele dönüştü. Araklı ilçesi Kaşıkçı mahallesinde Kaşıkçı deresi taştı. Taşkında mahallede çok sayıda evin zemin ve bodrum katları su altında kaldı. Sel suları mahalle camiine girdi, camide hasar oluştu. Cami ve evlerin su altında kalma anları görüntülendi.