(Görüntülü) Doğu kara gömüldü

Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),() DOĞU Anadolu Bölgesi kara gömüldü. Perşembe günü başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışı sebebiyle bölgede bin 679 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Yağışın etkili olduğu Erzurum kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Okullara kar molası verilen bölgede hava sıcaklıkları da düştü. Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisinin devam ettiği bölge adeta kara gömüldü. Perşembe günü başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışı sebebiyle bölgede toplam bin 679 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi. Erzurum'da bin 143, Erzincan'da 219, Ağrı'da 170, Muş'ta 50, Iğdır'da 45, Kars'ta 40, Ardahan'da ise 12 köye ulaşılamıyor. Erzurum kent merkezinde yaklaşık 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ulaşımı etkisiz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi'nin 209 araç, 659 personelden oluşan karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışmasını sürdürüyor. Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 80 santimetreye ulaştı. BÜYÜKŞEHİR'DEN 'SU SAYACI' UYARISI Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan su sayaç ve boruların donmalarına karşı vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle abonelerin sayaç ve tesisatlarını iyi korumaları gerektiğini vurgulayan ESKİ Genel Müdürlüğü'nün uyarısında şu ifadeler yeraldı: ?Şiddetli soğuklarda muslukların çok az bir şekilde açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır.Sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir muhafaza yapılmalıdır. Soğuğa karşı hassas olan su sayaçlarının kolayca patlayacağı ve önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır. Bunun için öncelikle açık alanlarda bulunan sayaçların ve boruların soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir.Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir." OKULLAR TATİL EDİLDİ Kar yağışı sebebiyle Ardahan ve ilçelerindeki okullar ile Erzincan'ın Üzümlü, Otlukbeli ve İliç ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Refahiye ve Tercan İlçelerinde ise taşımalı eğitim tatil edildi. Ağrı'nın Hamur ilçesinde taşımalı öğrenciler ve tüm köy okulları tatil edilirken, Muş Varto'da okullarda bir gün tatil kararı alındı. YOLLARDA BUZLANMA OLUŞTU Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediyor. Kent merkezinde, yollardaki buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ardahan-Posof-Türkgözü kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçitinde ve Ardahan-Şavşat-Artvin kara yolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde ise ulaşım güçlükle karşılanıyor. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. TIR ŞOFÖRLERİNİN KAR ÇİLESİ Türkiye'den Gürcistan ile diğer Kafkas ülkelerine yük taşımak için Posof Türkgözü Sınır Kapısını kullanan TIR sürücülerinin 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidini aşmak kar yağışı ile birlikte zorlaşıyor. Gürcistan'dan Türkiye'ye Türkgözü Sınır Kapısından giriş yapan onlarca TIR, Posof ilçe merkezi çıkışındaki petrol istasyonlarında jandarma trafik ekipleri kontrolünde saatlerce beklemek zorunda kaldılar, Yolun ulaşıma elverişli olması ardından ise, araçların lastiklerine zincir takmaları koşuluyla izin verildi. TIR sürücüleri, karayollarının yeterince çalışma yapmamasından dolayı mağdur edildiklerini belirterek, birçok TIR iki gündür yollarda bekletiliyoruz. Burada beklediğimiz her saat, her gün için zarar ediyoruz. Bizler şoförüz, mal sahiplerine bu durumu anlatmakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandılar.