(Görüntülü) Doğadaki canlıların beslenmesine yönelik işbirliği protokolü

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği arasında, doğadaki canlıların beslenmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye'de ilk olan proje sayesinde, doğa gezisine çıkan doğaseverler, Taze Bayatlar kampanyası çerçevesinde yanlarına alacakları raf ömrü geçmiş unlu mamüller, et ve süt ürünlerini, yaban hayvanları ve terk edilmiş sokak hayvanlarının beslenmesi için araziye bırakacak. ODAK binasında gerçekleşen üyelerin de katıldığı törende, hazırlanan protokol, Dernek Başkanı Muhammet Doğan ve HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala arasında imza altına alındı.

ODAK Başkanı Muhammed Doğan, yıl içerisinde düzenleyecekleri 17 farklı doğa gezisinde HAYTAP tarafından temin edilecek taze bayatları yanlarında götürerek, gerek yaban hayvanları gerekse terk edilmiş sokak hayvanlarını besleyerek doğaya destek vermeğe devam edeceklerini söyledi.

Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise yaban ve sokak hayvanları için yaşam şartlarının bu sene biraz daha zor geçmekte olduğunu belirterek, Taze bayatlar dediğimiz raf ömrü geçmiş ürünleri 4 yıldır sokak hayvanlarına dağıtmaktayız. Bu yıl Düziçi, Toprakkale ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde de güvendiğimiz dostlar bulduk ve buralara da taze bayatları kendi imkanlarımızla transfer etmeye başladık. Son günlerde saldırgan sokak köpekleri gündemde. Uludağ Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, 200 ısırık vakasından 25 tanesi sokak köpeğidir. Bu köpeklerin evveliyatına bakarsanız onların da geçmişte sahipli olup saldırganlaştırılıp işleri bitince doğaya terk edildikleri ortaya çıkıyor. 5199 sayılı hayvan hakları kanununda görevlendirilmiş kurumlar işini yapmadıkları için ormanlık alanlara terk edilen hayvanların küçük bir kısmı saldırgandır. Bu durumun en büyük suçlusu görevini yapmayan kurumlardır. Şehrimizde bu tip bir durumu yaptığımız beslemelerde hiç gözlemlemedik dedi. Kedilerin 6, köpeklerin ise 17 saat aç kaldıklarında geri dönüşü zor ölüm uykularına yattığını belirten Laçinbala, Bize emanet edilen küçük canlarımıza hıyanet etmeyelim. Bu hayvanları doyuralım, sevgi gösterelim ki saldırganlaşmasınlar. Saldırgan hayvanlarımız bile belli bir süre geçtikten sonra rehabilite olarak uysallaşıyorlar. Türkiye'de ilk defa yapılan bu protokolün, diğer şehirlere örnek olmasını temenni ediyorum dedi.