(Görüntülü) Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi

(Görüntülü) Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirildi

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