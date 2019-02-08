(Görüntülü) Diyarbakır'da 851 sikke ele geçirildi, 7 gözaltı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 851 adet sikke ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin Kulp ilçesinde Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri satmak için alıcı aradıklarını belirledi. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, 7 Şubat Perşembe günü düzenledikleri operasyonla, 4 şüpheliyi sikkeleri satmaya çalışırken yakaladı. Suçüstü yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 3 suç ortakları da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait 1'i altın, 850'si bronz olmak üzere toplam 851 adet sikke ele geçirildi.