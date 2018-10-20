(Görüntülü) Diyanet İşleri Başkanı, Tunceli'de güvenlik güçleriyle namaz kıldı, Munzur'da tekne turu yaptı 2

(Görüntülü) Diyanet İşleri Başkanı, Tunceli'de güvenlik güçleriyle namaz kıldı, Munzur'da tekne turu yaptı 2

YORUM EKLE
Gönder