(Görüntülü) Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılışında konuştu - 2

(Görüntülü) Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılışında konuştu - 2

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