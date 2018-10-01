(Görüntülü) Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılışında konuştu - 1

(Görüntülü) Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası açılışında konuştu - 1

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