(Görüntülü) DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, TBMM'DE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU'NDA KONUŞTU

(Görüntülü) DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, TBMM'DE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU'NDA KONUŞTU

YORUM EKLE
Gönder