(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşlı Stef Blok ile görüştü

(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşlı Stef Blok ile görüştü

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