(Görüntülü) Diş hekimliği hayaline 56 yaşında kavuştu

Giresun?da oturan Özcan Özgürbüz (58), 1989 yılında kazandığı ancak okuyamadığı diş hekimliği için yıllar sonra kolları sıvadı. Geçiş yaptığı Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 2 yıl önce mezun olan Özgürbüz, 56 yaşındayken açtığı özel klinikte diş hekimliğine başladı. Eğitimin sağlık konusunda önemli olduğunu belirten Özgürbüz, İnsanlar eğitilmeden sağlığın ne olduğunu anlama şansı yok. Sağlık farklı bir alan, insanlara hizmet etmek güzel dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Giresun Şube Başkanı Özcan Özgürbüz, 1979 yılında Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerini bitirdi. Anadolu Üniversitesi'nde Fizik alanında Yüksek Lisans yapan Özgürbüz, 1989 yılında ise Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni kazandı ancak eğitime başlamadı. Özel dershanelerde yöneticilik ve fizik öğretmenliği yapan Özgürbüz, hayalini kurduğu diş hekimliği için yıllar sonra yeniden çalışmalara başladı. Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini'ne yatay geçiş yapan Özgürbüz, 2017'de mezun oldu. Özgürbüz, 56 yaşındayken kentte açtığı özel klinikte diş hekimliğine başladı.

'ÖNCE EĞİTİM ŞİMDİ SAĞLIK'

Kente değişik liselerde fizik öğretmenliği de yapan Özgürbüz, diş hekimliği bölümünü bitirmesinde dershanelerin kapanma sürecinin etkili olduğunu anlattı. Özgürbüz, 989 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanmıştım. Ancak devam edemedim. Dershaneler kapanma sürecine girdiği zamanlarda yatay geçişle İngilizce eğitimi yapan kurumlardan Türkçe eğitim yapan kurumlara geçiş hakkımı kullanarak Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne kayıt yaptırdım. Burada da 2017 yılında Diş Hekimliği Fakültesini bitirdim. Dershanelerin kapanma sürecine girmesi diş hekimliği fakültesini bitirmemde etken oldu. Şimdi de açtığımız klinikle halkımıza sağlık konusunda hizmet veriyoruz. Önce eğitim şimdi sağlık dedi.

'DİYALOG KURMAM ZOR OLMADI'

Üniversite sıralarında öğrencilerle diyalog kurmada zorlanmadığını belirten Özgürbüz, Kendi çocuklarımızla aynı dönemde okumam o öğrencilerin psikolojik ve sosyolojik durumunu, topluma bakışını öğrenmek açısından bir eğitimci olarak daha uygun olacağını düşündüm. Onların içerisinde kaldım. 5 yıl onlarla çok güzel vakit geçirdi. Okurken öğrencilerle diyalog kurmam zor olmadı. Onlara abi, baba, kardeş gibi davrandım, öncülük edip, yol gösterdim. Bazen de onlardan çok şey öğrendim. Onlardan öğrendiklerimi kendi çocuklarıma uyguladım. Hocalardan da yaşça büyük olduğum için öğrenci akademisyen arasındaki ilişkiyi belli düzeyde tuttuk diye konuştu.

'İNSANLARA HİZMET ETMEK GÜZEL'

Eğitimli olmayınca sağlık konusunda duyarlı olunmadığına dikkat çeken ve insanlara sağlık konusunda hizmet etmenin güzel olduğunu kaydeden Özgürbüz, şöyle dedi

Öğrencilerime hep şunu söyledim; ne olursanız olun en iyisini olun. Zamanınızı mutlaka planlayın, planlanmamış zaman kaybedilmiş zamandır diye tavsiyelerde bulundum. Bazen öğrencilerime ?Çalışmazsanız, ben sınava girer sizi geçerim? diyerek uyarılarda bulunuyordum. Birkaç kez bu şekilde sınava girdim ve o öğrencilerden yüksek puan aldım. Önce eğitim. Eğitimli olmayınca sağlık konusunda duyarlı olamıyorsunuz. Çünkü eğitim olunca sağlık da arkasından geliyor. İnsanlar eğitilmeden sağlığın ne olduğunu anlama şansı yok. O birikimin olması için her kademede eğitim zorunlu. Sağlık, farklı bir alan. İnsanlara hizmet etmek güzel. İster eğitim alanında ister sağlık alanında. Eğitim ve sağlık insanların geleceğini ilgilendiren en önemli etken