(Görüntülü) Diriliş Kilisesi'ndeki ayinde Brunson için dua (2)

BRUNSON'IN YAZDIĞI İLAHİNİN SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın ülkesine gidişinin ardından 8 yıl önce kurduğu ve rahipliğini yaptığı Diriliş Kilisesi'nde bugün yapılan pazar ayininde Brunson'ın tutukluyken yazdığı ilahiler okundu. Brunson'ın tutuklu iken Hz. İsa'yla yönelik olarak İngilizce yazdığı ancak kilisede Türkçe seslerilen 'Layıksın her şeyime' adlı ilahinin sözleri şöyle: "Layıksın her şeyime Sen layıksın, layıksın her şeyime Acımı, gözyaşlarımı sana sunarım Acılarına ortak olmanın anlamını öğret Tanrı kuzusu, layıksın her şeyime Sen layıksın, layıksın her şeyime Baba'ya evlat oldum, kralıma kardeş Seninle acı çekiyorsam seninle de yüceleceğim Tanrı oğlu, layıksın her şeyime Sen layıksın, layıksın her şeyime Perişan kalbim tükenmiş üzüntüyle İstiyorum senin gibi dayanmak sonuna kadar Sadık olmak ve yaşam tacını almak Sen layıksın, layıksın her şeyime En karanlık anlarımda beyanım şu; Beni seven İsa'm her zaman sadık, iyi ve gerçek Senin oldum, layıksın her şeyime Sen layıksın, layıksın her şeyime Sen layıksın, layıksın her şeyime Ne sunayım varlığını benim için veren İsa'ya Buradayım, layıksın her şeyime Senin önünde durmaya o gün layık olmak isterim Pişmanlık duymadan yarışı bitirmek Senden "Aferin, sadık dostum" onayını işitmek İsa sevincim, koştuğum ödül sensin." Hande NAYMAN/İZMİR, ()