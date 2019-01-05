(Görüntülü) Deveye sopayla işkenceye 'güreşlerden men' cezası

ÇANAKKALE'de, Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen deve güreşleri sırasında, kamyon kasasındaki deveye sopayla defalarca vurarak işkence eden Nejat A., 2018-2019 sezonundaki bütün güreşlerden men edildi. Nejat A.'ya ayrıca idari para cezası uygulandı. Lapseki Belediyesi tarafından ilçede 30 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen 8'inci Geleneksel Deve Güreşleri sırasında, Nejat A. sopayla kamyon kasasındaki 'Filiz' isimli deveye defalarca vurdu. Deveye şiddet uygulayan kişiye, yanına giden iki çocuk engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay, çevredeki evde oturan ilçe sakini tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntü büyük tepki çekti. Olayın ardından Lapseki Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Nejat A., serbest bırakıldı. GÜREŞLERDEN MEN CEZASI VERİLDİ Deveye işkence görüntüleriyle ilgili harekete geçen Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF), Nejat A.'nın 2018-2019 sezonundaki tüm güreşlerden men edilmesine karar verdi. Federasyon Başkanı Aytekin Kaya adına yapılan açıklamada şöyle denildi: "30.12.2018 tarihinde Çanakkale Lapseki ilçesinde gerçekleşen elim olay için Çanakkale Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ile yapılan tahkikat ve yazışmalar neticesinde, devesine şiddet uyguladığı gerekçesi ile hakkında soruşturma açılan Nejat A. isimli kişiye, Çanakkale DKMP Şube Müdürlüğü tarafından 5199 sayılı Kanun'un 28'inci madde hükümlerine göre idari para cezası verilmiş ve DEGÜF Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereği 2018-2019 sezonundaki tüm güreşlerden men edilmiştir. (Çanakkale ve Balıkesir bölgesinde güreş tertip eden komitelere resmi yazıları bu hafta yollanacaktır.) Bahsi geçen cezalar şahsa uygulanmıştır. Develerin güreşlere alınmasında sakınca yoktur. Bahsi geçen şahıs güreş sahası içerisinde görüldüğü takdirde hakkında tutanak düzenlenerek Savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Cezalar 05.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Tüm komitelere ve camiamıza ilanen duyurulur."

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