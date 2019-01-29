(Görüntülü) Dev kayaların düştüğü yol, ulaşıma kapandı

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () - MERSİN'in Anamur ilçesinde bir mahallenin yolu düşen dev kayalar nedeniyle kapandı. Sarıağaç Mahallesi'ni Anamur ilçesine bağlayan yolda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yüksek kesimlerden dev kayalar yola yuvarlandı. Yol heyelanın ardından trafiğe kapandı, sürücüler de geri dönmek zorunda kaldı. Mahalle Muhtarı Ali Karataş, "İki hafta önce de bu yamaçtan kayalar düşmüştü. Şimdi de büyük kayalar yolu kapattı. Bir an önce bu kayaların kaldırılıp, heyelan bölgesinin önüne yolumuzu koruyan bir duvar çekilmesi gerekir" dedi.