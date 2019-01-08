(Görüntülü) Derslere giren 'Şila' okulun maskotu oldu

TRABZON'da başlatılan 'Ortahisar Sevgi Aşısı’ projesi kapsamında Trabzon Fen Lisesi'ndeki öğrencilerin sahiplendiği Golden cinsi köpek, okulun maskotu oldu. 'Şila' adı verilen sevimli köpek, okulda, dersliklerde, bahçede serbestçe dolaşıyor, uyuyor. Fizik öğretmeni Ali Değirmenci, köpeğin öğrencilerin sınav stresini aldığını belirterek, "Şila, okulun bir bireyi haline geldi. Derslerde ve sınavlarda bize eşlik edip öğrencilerin sınav stresini alıyor" dedi. Trabzon’un Ortahisar ilçesinde, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) işbirliğince 'Ortahisar Sevgi Aşısı' projesi geliştirildi. Okullara kulübe ve sokak köpeği verilen projede, öğrencilerin hayvan sevgisinin yanı sıra bakımı ve sokak hayvanları konusunda eğitim almaları ve bu sayede sorumluluk duygularının geliştirilmesi hedeflendi. Proje kapsamında, okullar ile bazı kamu kurumlarına kulübeler yerleştirilip, sahipsiz kedi ve köpekler sahiplendirildi. Projede, Trabzon Fen Lisesi okul yönetimi de barınağa teslim edilen sahipsiz Golden cinsi bir köpeğin bakımını üstlendi. Okul öğrencileri ve okul idaresince bakımı üstlenen köpeğe 'Şila' adı verildi. Kısa sürede öğrencilere uyum sağlayan ve okulun maskotu haline gelen 'Şila' kimi zaman dersliklerde uyuyor. Öğretmenler, sevimli köpeğin özellikle sınavlarda yer almasıyla, öğrencilerin sınav stresinden uzaklaştığını söyledi. 'SINAV STRESİNİ ALIYOR' Fizik öğretmeni Ali Değirmenci, Şila’nın öğrencilerin sınav stresini üzerinden aldığını bu sayade de başarı oranının arttığına işaret ederek, "Şila insan canlısı bir köpek. Artık okulun bir bireyi haline geldi. Zil çaldığı zaman hemen okulun içerisine koşup öğrencilerin onu sevmesini onunla oyun oynamasını istiyor. Derslere bizimle beraber giriyor. Sınıflara rahatlıkla girip çıkabiliyor. Bizimle burada yaşıyor. Öğrencilerimizin sınav stresi fazla. Sınavlarda bizimle birlikte gözetmen olarak sınıfa geliyor. Öğrencilerin sınav stresini alıyor. Öğrenciler yaşama ve eğitime daha çabuk motive oluyorlar. Öğrencilerimiz onu çok seviyor" dedi. 'O AİLEMİZDEN BİRİ OLDU' Şila’nın bakımını öğrencilerin yaptığını ve köpeğin aileden biri olduğunu kaydeden Edebiyat öğretmeni Hatice Sula da "Canlıya verilen önemi çocukların üzerinde çok güzel gördük. Çocuklar Şila için özel kumbara yaptılar. Okulda para toplandığında en kazançlı çıkan 'Şila' oluyor. Çocuklar kendi harçlıklarından ona mama parası ayırıyorlar. Bir varlık bu kadar güzel herkesi kapsayamazdı. Öğretmen, öğrenci ve öğrenci velilerinin neşe kaynağı. Sevmenin sevilmenin ne demek olduğunu Şila ile pekiştiren öğrencilerimiz var. O ailemizden biri oldu” diye konuştu. 'DERSLERİMİZ KEYİFLİ GEÇİYOR' Trabzon Fen Lisesi’nde öğrenim gören Beyzanur Çarkacı, 'Şila'yı çok sevdiklerini anlatarak, "Şila, sabah havlayarak bize Günaydın diyor. Güne iyi başlamamızı sağlıyor. Şila bize bir canlıya bakmanın sorumluluğunu öğretti. Çok insancıl bir köpek. Derslerde bazen bize eşlik ediyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz bile. Onu çok seviyoruz. İyi ki var" dedi. Ömer Ahmet Akdeniz ise "Derslerimiz daha keyifli geçiyor. Okulda yatılı kalan öğrencilere güzel bir arkadaş oldu. Okula girer girmez gözlerimiz onu arıyor. 'Şila'yı besliyoruz, bakımını yapıyoruz. Bu bize ayrı bir mutluluk ve sorumluluk aşıladı" diye konuştu.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×