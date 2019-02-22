(Görüntülü) Derin sondaj gemisi 'DEEPSEA METRO-1', Çanakkale Boğazı'ndan geçti-AKTUEL

(Görüntülü) Derin sondaj gemisi 'DEEPSEA METRO-1', Çanakkale Boğazı'ndan geçti-AKTUEL

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