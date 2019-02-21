(Görüntülü) Depremin merkez üssü Ayvacık'ta halk sokağa böyle çıktı -2 (Dükkanlarda kırılan eşyalarla )

(Görüntülü) Depremin merkez üssü Ayvacık'ta halk sokağa böyle çıktı -2 (Dükkanlarda kırılan eşyalarla )

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