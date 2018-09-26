(Görüntülü) Deprem uzmanı Gündoğdu: Marmara sakin, Akdeniz’deki normal faylanma

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () İSTANBUL Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu "Depremlerin büyüklük ve yerlerine bakınca ben endişeden uzaklaştım. Bunlar, Marmara'daki 1-2 yıldır olan aktivitelerinin devamı niteliğinde. Çok küçük mikro depremlerin aktivitelerine bakıp da 'Deprem oluyor' diye ayağa fırlanacak bir şey değil" dedi. Olası afete hazırlık amacıyla düzenlenen programa katılan Gündoğdu, Marmara ve Akdeniz Bölgesi’ndeki son depremleri değerlendirdi. Gündoğdu, Marmara ve Akdeniz'deki son depremlerle ilgili ortada endişe edecek bir gelişme bulunmadığını söyledi. Marmara Bölgesi’nde Yalova ve Bursa’daki yer sarsıntılarının yanı sıra İstanbul’da Silivri açıklarında Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde kaydedilen depremlerin ardından “Ne oluyor, bir yerde kırılma mı olacak?" diye baktıklarını belirten Jeofizik uzmanı Oğuz Gündoğdu, “Depremlerin büyüklük ve yerlerine bakınca ben endişeden uzaklaştım. Bunlar, Marmara’daki 1-2 yıldır olan aktivitelerinin devamı niteliğinde. Çok küçük mikro depremlerin aktivitelerine bakıp da ‘Deprem oluyor’ diye ayağa fırlanacak bir şey değil" dedi. Akdeniz’de son dönemde Antalya açıklarında 4.8 ve 5.2 büyüklüklerinde depremler olduğunu kaydeden Gündoğdu, “Onların mekanizma süzmesi de yapıldı. Normal faylanma. Geçti gitti. Ancak, Akdeniz’deki depremlerin büyüklüğü ve sayısı büyüyor" diye konuştu. ERKEN UYARI SİSTEMİ Gündoğdu, toplantıda Kandilli’de yapılan çalışmalar sırasında olası depremi 8 saniye önceden haber veren erken uyarı sisteminin geliştirildiği halde buna hemen hiç alıcı çıkmadığına dikkat çekti. Gündoğdu, “Şimdiye kadar olmadı ama uçakların iniş sırasında depreme yakalanmayacağı anlamına gelmez. 8 saniye içerisinde inişe geçen uçağı alarm sistemi sayesinde yeniden havalandırabilirsiniz. İstanbul’daki metrobüslerin şoförlerine elektrik hızında alarm sistemi ile ulaşarak 80 kilometrelik araç hızlarını düşürebilirsiniz" ifadelerini kullandı.