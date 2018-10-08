(Görüntülü) DENİZLİ - Trafik cezaları havadan geldi

Trafik cezaları havadan geldi

DENİZLİ'de jandarma ekipleri, helikopterle havadan trafik denetimi yaptı. Kural ihlali yapan araçlar tespit edilip, ceza kesildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan gelen helikopterle, Acıpayam- Çameli karayolunda havadan trafik denetimi yaptı. Gökyüzünden karayolunu izleyen helikopterdeki jandarma personeli, kural ihlali yapan araçları tespit edip, yolda oluşturulan denetim noktasındaki jandarma ekibine telsizle bildirdi. Karayolundaki jandarma ekipleri, kural ihlali yaptığı tespit edilen araçları durdurup, ceza kesti. Ayrıca jandarma dedektör kepeği 'Evlat', araçlarda uyuşturucu madde aradı. Helikopterle yapılan kontrolde, hatalı sollama yapan, takip mesafesine uymayan 10 araç sürücüsüne çeşitli miktarlarda ceza yazıldığı belirtildi.

Denizli'de havadan trafik denetimlerinin süreceği bildirildi.

