(Görüntülü) Denizli Kayak Merkezi'ne ziyaretçi akını

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde bulunan, 2 bin 420 metre yükseklikteki Denizli Kayak Merkezi, yarıyıl tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı. Birçok kişi, yoğun sis ve tipiye rağmen kayak yapmanın keyfini çıkardı. Yoğun kar yağışı yüzünden 25 Ocak Cuma günü yolların kapandığı ve 200 kişinin mahsur kaldığı Denizli Kayak Merkezi, yol ve pistlerin tekrar hizmete açılmasının ardından ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı, 9 pistin yer aldığı tesiste, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen yerli turistler, yoğun sis ve tipiye aldırmadan kayak yaptı. 'Denizli'nin ikinci beyaz cenneti' olarak da nitelendirilen kayak merkezinde, bazı turistler, telesiyeji kullanıp, kayak yaparken, bazıları ise kızağa binerek, eğlenceli vakit geçirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tesislere giden yolda iş makineleriyle çalışma yaptı. Kayak için kızıyla birlikte İzmir'den gelen Adem Canbaşı, tesisi çok beğendiğini belirterek, "Gerçekten harika bir ortam var. Tipi ve sise rağmen kayak yapıyoruz. Bu bize engel değil. Kar kalitesi inanılmaz güzel. Kızım ile birlikte çok eğlendik" dedi. Lise öğrencisi Esma Canbaşı ise tatilde kayak yapmanın eğlenceli olduğunu dile getirerek, "Tatil için en uygun yerlerden biri. Babamla doğru tercih yaptığım için mutluyum. Hava soğuk olsa bile eğleniyoruz" diye konuştu. Bodrum'dan gelen Rasim Yüzer de ilk defa kayak yaptıklarını ve soğuğa bu kadar alışkın olmamalarına rağmen eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.