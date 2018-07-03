(Görüntülü) DENİZLİ ALEVLER AHŞAP EVİ KULLANILMAZ HALE GETİRDİ

(Haber-Kamera: Sezgin ÖZDEMİR / ÇAMELİ (Denizli), ()ALEVLER AHŞAP EVİ KULLANILMAZ HALE GETİRDİ DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde tek katlı ahşap ev, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri alevleri başka evlere sıçramadan söndürdü. Bugün saat 04.00 sıralarında, Yeni Mahalle'deki Burhan Göymen'e ait evde yangın çıktı. Tek katlı ahşap evin çatısında elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri son anda farkeden Burhan Göymen ve eşi dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Çiftin feryadına koşan komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, alevlerin başka evlere de sıçramaması için su sıkarak müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda alevler güçlükle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.