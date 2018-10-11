(Görüntülü) Denizde gerçeğini aratmayan uçak kazası tatbikatı

ÇANAKKALE Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında, deniz üzerinde meydana gelebilecek uçak kazalarının etkilerini asgariye indirmek ve Kurum/Kuruluşlar operasyonel faaliyetlerini test etmek için 'Suda Meydana Gelen Uçak Kazası Tatbikatı' gerçekleştirildi. Uçak kazası tatbikatı, senaryosuyla gerçeğini aratmadı. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan SHT-ADP Talimatı ile hazırlanan 'Çanakkale Havalimanı Acil Durum Planı' kapsamında, havalimanına sefer düzenleyen bir uçağın iniş-kalkış hattında bulunan deniz üzerine düşmesi ile ilgili olarak, 'Suda Meydana Gelen Uçak Kazası Tatbikatı' gerçekleştirildi. Kepez Limanı yakınlarındaki tatbikatta, senaryo gereği saat 09.30'da Burhan Usta Havayolları'na ait 15479 sefer sayılı, TC-KZL tescilli özel yolcu jeti, 5 yolcu 3 mürettebatıyla, bilinmeyen bir nedenle Kepez Limanı yakınlarında denize düştü. Uçaktaki 8 kişinin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, Liman Başkanlığı, Çanakkale Kıyı Emniyeti Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, İl Sağlık Müdürlüğü Deniz Birimlerince arama ve kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Helikopter ile havadan da destek verilen arama kurtarma faaliyetlerinin havadan yürütülmesi ve koordinasyonu ise Helipet Çanakkale Grup Komutanlığı tarafından sağlandı. Senaryo gereği arama kurtarma çalışmaları sırasında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri de ölü ve yaralıların yakınları olarak deniz kıyısında bekledi. Düşen uçaktaki 5 yolcu ve 3 mürettebat ekipler tarafından botlara alınarak, sahile getirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, kıyıda hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslara alındı. Yaklaşık 1 saat süren Suda Meydana Gelen Uçak Kazası Tatbikatı'nda, kara ve denizde toplam 250 personel, 15 deniz aracı ile 40 kara aracı ve 1 helikopter görev aldı.

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