(Görüntülü) DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ 

Haber: İSTANBUL,()  Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.   İDO'da iptal edilen seferler şöyle:  18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma  17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa  17.50...

(Görüntülü) DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ 

Haber: İSTANBUL,() 

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.


 

İDO'da iptal edilen seferler şöyle: 

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 

17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

17.50 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 

18.40 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 

18.30 Beşiktaş-Bostancı 

19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

ve yarın sabah 09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 


 

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle: 

19.00 Eminönü-Bursa

19.00 Bursa-Eminönü

 

YORUM EKLE
Gönder