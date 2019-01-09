(Görüntülü) DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ (arşiv)

İstanbul Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti. Şehit Hatları'nın iptal seferleri şöyle: -06.55 Bostancı-Karaköy -07.45 Karaköy-Bostancı -08.00 Ortaköy-Üsküdar -08.00...