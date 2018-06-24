(Görüntülü) Deniz Baykal, tedavi gördüğü merkezde oy kullandı

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavi gördüğü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda oy kullandı. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bir süredir tedavi gördüğü TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı'nda, 4497 numaralı sandıkta cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için oy kullandı. ANKARA ()