(Görüntülü) Demre'de ağaçlar çiçek açtı

Antalya'nın Demre ilçesinde iki gündür etkili olan sıcak havaya aldanan bazı ağaçlar çiçek açtı.

Son haftalarda olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Demre'de iki gündür ise hava sıcaklığı yükseldi. 18-20 dereceyi bulan sıcak hava baharı andıran görüntüler oluşturdu. Sıcak havanın etkisiyle ilçe merkezindeki Geken mevkisinde bir badem ağacı, yabani badem olarak bilinen Azgan ağaçları, papatyalar, çiğdemler rengarenk çiçek açtı. Bal arıları da yalancı bahara aldanıp açan çiçeklere kondu. İlçede bir elma ağacı da meyve verdi.

Üretici Alim Sarıca, Gördüğünüz gibi ağaçlarımız kışın ortasında çiçek açtı. Arılar polen topluyor, doğal bal. Kışın ortasında dedi.

Şenruh Acar, Demre'de doğdum, büyüdüm. Bugüne kadar bu bademlerin böyle çiçek açtığını görmemiştim. Bunların kötü hava şartlarında yok olacağını biliyorum. Fakat güzel bir olay diye konuştu.

Halil Avcu da şöyle dedi

Bölgemizde felaketler oldu. Fırtınadan dolayı, hortumdan dolayı çiftçilerimiz çok büyük zarar gördü. İki gündür güneş açtı. Güzel bir hava var Demre'de. Badem ağaçlarının bu mevsimde çiçek açtığını çok görmüyoruz. Az rastlanan bir olay. Kırlarımız yeşillendi. Demre çok güzel bir yer.