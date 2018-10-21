(Görüntülü) Datça'da Yerel Tohum Şenliği başladı

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), () Muğla'nın Datça ilçesinde, Yerel Tohum Derneği ve Datça Belediyesi'nin iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen, Yerel Tohum Şenliği başladı. Datça Cumhuriyet Meydanı ve üreticilerin yoğun olarak bulunduğu kırsal Kızlan ile Karaköy mahalleleri dahil üç ayrı bölgede çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği şenlik iki gün serecek. Şenliğin, açılış törenine çok sayıda kişi katıldı. Meydana kurulan stantlarda, Datça'nın yerel ürünleri tanıtıldı, ücretsiz tohum dağıtımı yapıldı. Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, iki yıl önce, 'Zehirsiz topraklarda zehirsiz üretim' sloganıyla yola çıktıklarını söyledi. Karacan, "Datça Yerel Tohum Derneği olarak, ülkemizde yaşanan 16-17 yıllık tohum savaşının bir parçası olmak istedik. Amacımız sadece tohumun özünü korumak değil, tarımı, toprağı, Datça yarımadasının coğrafi yapısını, endemik bitki örtüsünü, denizini, havasını, suyunu her türlü değerlerini korumayı hedefliyoruz" dedi. ÜCRETSİZ TOHUM DAĞITIMI YAPILDI Datça'da yerel tohum kullanımının yaygınlaştırılması için üreticilerle iş birliği yaptıklarını ifade eden Karacan, "İlk yıl sadece bir günle sınırlı olan şenliğimiz bu yıl daha geniş kapsamlı olarak iki güne yayıldı. Kızlan ve Karaköy'de üreticilerle birlikte olacağız. Üreticilerimizin stant kurmalarına izin verdik. Ayrıca üreticilerimize zehirsiz topraklarda zehirsiz üretim yapmalarını sağlamak amacıyla ücretsiz tohum dağıtımı yapıyoruz" diye konuştu. YEREL TOHUMLAR -196 DERECEDE SAKLANIYOR Datça'da bu yıl stant açan kurumlardan biri de Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi oldu. Merkez standında, halka tohum ve kalemlerden oluşan anı paketleri dağıtıldı. Merkez sorumlusu Ziraat Mühendisi Taner Mercan, 2016 yılından beri faaliyette olduğunu söyledi. Mercan, "Amacımız, Muğla'nın yerel tohumlarını belirlemek, envantere almak ve onları koruyup gözeterek, doğadan kaybolmalarını önlemek istiyoruz. Merkezimizde şuan için 648 çeşit tohumu koruma altına almış bulunmaktayız. Ayrıca, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile birlikte ortaklaşa yaptığımız çalışmalarla Kryoprezervasyon ve Doku Kültürü Laboratuvarı kurduk. Bu laboratuvarda yerel tohumlarımızı özel bir işlemden geçirerek, -196 derecede yüzlerce yıl saklamak kaydıyla yeryüzünden silinmelerinin önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.