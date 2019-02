(Görüntülü) Datça'da 3 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi protesto edildi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, geçen 27 Ocak'ta 1'i sahipli 3 köpeğin kimliği belirsiz ve kişilerce tarım ilaçlı yiyecekler verilerek öldürülmesi hayvanseverler tarafından protesto edildi.



İskele Mahallesi Burgaz mevkisinde, geçen 27 Ocak'ta 'Bambam' ve 'Kuşçu' isimli iki sokak köpeği ile 'Karamel' isimli sahipli köpek, ağızlarından köpük gelmiş halde ölü bulundu. Köpeklerin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tarım ilaçlı yiyecekler verilecek zehirlendiği belirlendi. Can dostlarının zehirlenerek öldürülmesi hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Sevgi Yolu'ndaki çocuk parkında, dün bir araya gelen hayvanseverler, can dostlarının katledilmesini protesto etti. Eyleme katılanlar, ellerinde zehirlenen köpeklerin resimleriyle birlikte, 'Katilimi bulun' ve 'Hayvanlara eziyete hayır' yazılı dövizler taşıdı.



Datça Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve Datça Hayvan Sevenler Derneği temsilcisi Ayşegül Çelik Şahin, sorumluların bulunup, hak ettikleri cezayı çekmesi için Kaymakamlık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü gibi gereken her yere durumu aktarıp, gereken şikayetlerde bulunduklarını söyledi. Kısa süre önce bir kümese giren sokak köpeklerinin 40 tavuğu telef ettiğini hatırlatan Şahin, "Sahiplerinin sorumsuzluğu yüzünden hayvanların canlarından olması ve acı çekmesi büyük bir adaletsizlik. Ağıl, çit yapmayan, hayvanlarını her tehdide açık biçimde besleyip, onlardan sadece faydalanmaya bakan sahipleri masum mu? Hiç suçları yok mu? Bazı kişiler köpeklerini dağlara, bayırlara terk edip gidiyorlar. Bu hayvanlar daha sonra yiyecek hiçbir şey bulamadıklarından giderek vahşileşmeye başlıyorlar. Kocaman, vahşileşen ve nereden ne bulursa onu yiyen köpekler haline geliyorlar. Bir müddet sonra doğal olarak insana, köye, kümeslere gelmeye başlıyorlar. Bunu engellemenin yolu, bu hayvanları dağa atmayacaksın. Bu hayvanları sahiplendiysen bakacaksın. Başka bir yolu yok" dedi.



İlçenin pek çok yerinde yollarda dolaşan tavukların bulunduğunu belirten Ayşegül Çelik Şahin, şunları söyledi:



"Bunlar otomobillerin altında ezilip ölüyorlar. Maalesef bu tavuklara gelişigüzel bakılıyor, ne bulursa onu yiyorlar. Sakat oluyor, yumurtaları satılıyor. Bazen et olarak satılıyor. Kısaca bir gelir kaynağı olarak bakılıyor. Sizin ekonomik kazanç sağladığınız bir hayvan olsa bile, hayvan bakmak böyle bir şey değil. Hayvan yetiştirmenin kuralları var. Kapalı alanları olmalı. Bundan ışık görmez bir alan kastetmiyorum ama korumalı bir yerde olacak. Sansara, tilkiye ve sokak köpeğine karşı da koruma olmalı. Bu olaylar bir grup gönüllü hayvanseverin takibi ile önlenemez. Tavuk besleyenlerin kümesleri kontrol edilsin. Sahipli hayvanların sokağa terk edilmesi engellensin. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz."

