(Görüntülü) Darp ederek yaşlı adamı öldüren zanlı adliyeye çıkartıldı

Yalova?nın Çınarcık İlçesi?nde 26 Ocak?ta evinde ölü bulunan yaşlı adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yalova Emniyet Müdürlüğü yaptığı teknik takip ve kriminal inceleme sonucu katil zanlısını aynı ilçede yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Çınarcık İlçesi Cumhuriyet Mahallesi?nde 26 Ocak tarihinde sabah evinde ölü bulunan 79 yaşındaki Ender Acıköylü?nün darp edilerek cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Yalova Emniyeti Asayiş Şubesi ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü, ölümün şüpheli bulunması üzerine olayın aydınlatılabilmesi için 4 gün boyunca ilçede 80 kişinin bilgisine başvurdu. İlçe genelinde de tüm MOBESE kameraları incelendi. Yürütülen çalışmalar sonucu yaşlı adamın evinde öldürüldüğü, kişinin öldürülmesi olayının faili olarak tespit edilen K.A.S.Ö. (55) isimli şüpheli yapılan takip sonucu 31 Ocak tarihinde Çınarcık ilçesinde ekiplerce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, Emniyet Müdürlüğü?nde elde edilen deliller ışığında yapılan sorgulamasında cinayeti itiraf etti. Zanlı, ?Kasten Adam Öldürme Suçu?ndan hakkında yapılan adli işlemlerin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı?na sevk edildi.