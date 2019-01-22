(Görüntülü) Dansta Türkiye'yi temsil edecekler

Aslı DURAN - Emrah GÜL ANTALYA, () Tekerlekli Sandalye Dans Yarışması Türkiye Şampiyonası'na Antalya'dan katılan bedensel engelliler Abdulkadir Ünal (44), Nezihe Koçak (31) ve antrenörleri Şima Elif Umdu (31), 4 altın madalyanın sahibi olurken, nisan ayında Hollanda'da yapılacak Dünya Şampiyonasında da Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti. Samsun'da 5 Ocak'ta düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Yarışması Türkiye Şampiyonası'nda çeşitli illerden katılan 32 dansçıyla yarışan Antalya'dan bedensel engelli Abdulkadir Ünal, Combi Freestyle kategorisinde antrenörü ve partneri Şima Elif Umdu'yla, Dou Freestyle kategorisinde partneri Nezihe Koçak'la, Tek Erkekler Freestyle kategorisi ile Tek Erkekler Latin ve Standart Danslar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Yarışma sonunda 4 altın madalyayla Antalya'ya dönen sporcular, nisan ayında Hollanda'da yapılacak Dünya Şampiyonasında Türkiye'ye temsil edecek. Antalya'da bir ilkokulda memur olan Abdulkadir Ünal, 2 yıldır profesyonel dans ettiğini anlattı. 1994 yılında uğradığı silahlı saldırıda bacaklarından yaralanan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ünal, 3 yıl önce Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde dansa başladığını söyledi. 2016 yılında Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen yarışmaya gündelik tekerlekli sandalyeyle katılan ve Avrupa beşincisi olan Abdulkadir Ünal, geçen ekim ayında Slovakya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Serbest Stil ve Latin Dansları'nda üçüncü olduğunu, yine kasım ayında Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda Serbest Stil Dans kategorisinde birinci, Latin Dans kategorisinde ise Avrupa ikincisi olduğunu belirtti. 'BU İŞİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYI PLANLIYORUZ' Beş kategoride düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na yarışmaya Antalya'da 3 sporcunun katıldığını, dört kategoride altın madalyanın sahibi olduklarını kaydeden Ünal, Dou kategorisine ilk defa katıldık bu bizim için oldukça önemliydi. Orada da dans edebileceğimizi gösterdik ve büyük bir sevinçle döndük Antalya'ya dedi. Şampiyonada çeşitli illerden 32 sporcunun yarıştığını vurgulayan Abdulkadir Ünal, Bunların içinde daha önceden yarıştığımız sporcular da vardı. Hem tanıdığımız hem de güçlü saydığımız rakiplerdi. Onların içinden sıyrılıp dört altın madalyayı almak bizim için oldukça gurur verici. Yolumuza devam edeceğiz. Milli takıma seçildik. Bize görev verildiği takdirde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu işi yapabileceğimizi gösterdik, böyle devam edeceğiz diye konuştu. 'AMACIMIZ TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK' Sporcuları yarışmalara hazırlayan milli takım antrenörü Şima Elif Umdu ise yarışmada partner olarak Abdulkadir Ünal'a eşlik ettiğini söyledi. Çok kısa sürede yarışa hazırlanmalarına rağmen güzel bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Umdu, Birinci olduk. Buradaki amaç milli takıma seçilmekti. Onu da başardık. Nisan ayında Hollanda'da Dünya Kupası var. Hollanda'ya 3 çift götürmek istiyoruz. Amacımız orada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek dedi.