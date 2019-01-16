ANKARA-Tatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi'ne, dağdan kopan kaya çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, trende hasar meydana geldi.
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Erkan BAYPALU (Elazığ),()-
(Görüntülü) Dağdan kopan kaya trene çarptı
ANKARA-Tatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi'ne, dağdan kopan kaya çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, trende hasar meydana geldi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Erkan BAYPALU (Elazığ),()-
ANKARA-Tatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi'ne, dağdan kopan kaya çarptı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, trende hasar meydana geldi.
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