(Görüntülü)ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞ KLASİK OTOMOBİLİ 150 BİN LİRAYA YENİLEDİ

Haber-Kamera Fatih YILMAZTOKAT,(TOKAT'ta kafe işletmeciliği yapan Davut Araz, 3 yıl önce tatile gittiği Antalya'da çürümeye terk edilmiş 1975 model klasik otomobili 24 bin liraya satın aldı. İnternetten araştırmalar yapan Araz, sanayi esnafı arkadaşlarının desteğiyle 150 bin lira harcayarak otomobili eski günlerine döndürdü. Kent merkezinde kafe işleten Davut Araz (28), 3 yıl önce yaz tatili için Antalya'ya gitti. Otomobil meraklısı olan Araz, şehirde gezerken çürümeye terk edilmiş 1975 model Buick Regal marka klasik otomobili gördü. Çevreden soruşturarak aracın sahibine ulaştı. Otomobil sahibi ile pazarlık yapan Araz, 24 bin liraya satın alarak çekici yardımıyla Tokat'ta getirdi. Oto Sanayi Sitesindeki esnaf arkadaşlarının da yardımıyla 3 yılda 150 bin lira harcayarak otomobili eski günlerine döndürdü. 'GÖRÜNCE İÇİM EL VERMEDİ' Otomobili harabe şeklinde bulduğunu belirten Davut Araz, İçim elvermedi. İzlediğim televizyon programlarından esinlenerek orada satın aldım. Antalya'da gördüm araç yürümez haldeydi. Çekici ile Tokat'a getirdik. Sanayide küçük bir atölye vardı arkadaşımın. Oraya indirdiğimizde çevremdeki arkadaşlarım 'Bunu yürütemezsin, nereden aldın bu hurdayı' gibisinden şakalar yaptılar. Azimliydim, seviyorum bu işi. Yavaş yavaş parçalarını toplamaya başladım. İnternetten orijinal parçalarını temin edebilmek için araştırmalar yaptım. Profesyonel arkadaşlardan ve sanayide sevdiğim, güvendiğim ustalardan da yardım aldım. Yavaş yavaş parçalarını topladım dedi. 'YENİ HALİNİ GÖRENLER ŞAŞIRDI' Otomobili toplarken keyif aldığını, zaman zamanda sinirlendiğini söyleyen Araz, Yeri geldi sabredemediğim anlar da oldu. Ama insan bir şey oluşturmak istediği, kararlı olduğu zaman bitiyor. Arkadaşlarım şaşırdılar. Bıkacağımı, ya da başaramayacağımı düşünüyorlardı ama bitirdim. Onlar da sonunda geldi tebrik ettiler. Bu kadar olacağını düşünmediklerini söylediler. Araç hurda bir haldeydi, yürümüyordu, çekme belgeliydi. O zaman 24 bin gibi bir fiyata almıştım. Aracın bana yaklaşık maliyeti 150 bin lira gibi bir rakamı buldu diye konuştu. Otomobili şu an için satmayı düşünmediğini ifade eden Araz, Şu anda 3 yıllık bir özem var. Hevesimi almam gerekiyor. Benim gibi bu işlere düşkün, kıymetini bilecek bir arkadaş olursa da hevesimi aldıktan sonra satabilirim. Araç 1975 model, Amerika'da yaygın. Türkiye'de çok yaygın değil. Bu ilk Regal 75 V model, V8 motoru var. 300 beygir civarında. 4 cam otomatik, koltuklar otomatik. 1975 yılının teknolojisine göre bir hayli ileride bir araç dedi