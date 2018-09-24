(Görüntülü) Cumhuriyet Kadınları'ndan 'Andımız' için imza kampanyası

SİVAS Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri, 'öğrenci andı'nın okullarda yeniden okutulması için imza kampanyası başlattı. Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanlığı, 2013 yılında kaldırılan öğrenci andının okullarda yeniden okunması için imza kampanyası başlattı. Kent meydanındaki imza kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Kadınları Derneği Şubesi Başkan Yardımcısı Hülya Orhon, öğrenci andının ana sınıfından başlayarak en az 9'uncu sınıfa kadar öğrencilere okutulmasını talep ettiklerini söyledi. Orhon, şöyle dedi: "Kurucumuz, kurtarıcımız, büyük liderimiz Atatürk döneminde, Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından yazılarak çocuklarımıza 1933 yılından beri okutulan Andımız, ne yazık ki 80 yıl sonra, 2013 yılında kaldırıldı. Bu durum çocuklarımızın doğru eğitimini, milli ve manevi değerlerimizi kazanmalarını engelleyen büyük bir hata olmuştur. Dünyanın en zor ve en önemli coğrafyasında bulunan vatanımızı korumak için andımızdaki değerleri benimsemiş nesiller yetiştirmemiz zorunluluktur. 'Andımız'ı istiyoruz."

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