(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, sokak müzisyenine 100 lira - EK

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, sokak müzisyenine 100 lira - EK

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