(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Karamollaoğlu'na 15 Temmuz yanıtı (1)

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Karamollaoğlu'na 15 Temmuz yanıtı (1)

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