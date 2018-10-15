(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN-ROMANYA BAŞBAKANI VİORİCA DANCİLA ORTAK BASIN TOPLANTISI

(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN-ROMANYA BAŞBAKANI VİORİCA DANCİLA ORTAK BASIN TOPLANTISI

YORUM EKLE
Gönder