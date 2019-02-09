(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Fuat Oktay ve bakanlar, Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret etti 3

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Fuat Oktay ve bakanlar, Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret etti 3

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