(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Fuat Oktay ve bakanlar, Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret etti 1

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Fuat Oktay ve bakanlar, Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret etti 1

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