(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YARALILARI ZİYARET EDİYOR (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Onur MERİÇ / İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulunduktan sonra yaralıları ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çöken binanın enkazında kurtulan ve Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altıda bulunanları ziyaret ediyor.