(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Fazıl Say konserini izledi

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Fazıl Say konserini izledi

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