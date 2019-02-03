(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi. Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kısıklı'daki konutlarından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan'ın ardından Ürdün Kralı II. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah da köşke geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile eşi Rania el Abdullah'ı kapıda karşıladı. Saat 11.30 sıralarında başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.