(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE-AFRİKA EKONOMİ VE İŞ FORUMU'NDA KONUŞTU (AKTÜEL)

(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE-AFRİKA EKONOMİ VE İŞ FORUMU'NDA KONUŞTU (AKTÜEL)

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