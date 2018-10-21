(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜGVA Genel Merkezi'nin açılışında konuştu (Aktüel)

Cansel KİRAZ-Güven USTA/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Genel Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Erdoğan, "Gençlik geleceğimizdir. İstikbalimizin teminatıdır. Çok daha güçlü çok daha müreffeh bir Türkiye’nin garantisidir. Gençliğini ihmal eden geleceğini de tehlikeye atıyor demektir. Öyle ki gençliğine değer vermeyen bir devletin ayakta kalması mümkün değildir. Bu anlayışla son 16 yıldır gençlerimize sahip çıkmanın onları her açıdan en güzel şekilde yetiştirmenin mücadelesini veriyoruz. 16 yıl önce 45 lira alan bir lisans öğrencimize Ocak ayından sonra 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerine bu meblağın 2 katını yani bin lira. Doktora öğrencilerine ise bin 500 lira ödüyoruz. Karşılıksız burs verdiğimiz öğrenci sayısı sadece bu yıl 50 bini buldu." dedi.