(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRT WORLD FORUM'DA KONUŞTU 4(Suriye halkı seçim)

(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRT WORLD FORUM'DA KONUŞTU 4(Suriye halkı seçim)

YORUM EKLE
Gönder