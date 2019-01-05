(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile görüştü (3)

İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü.
İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü.