(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile görüştü (3)

İstanbul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü.    

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Poroşenko ile görüştü (3)

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü.
 

 

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