(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Orgeneral Hulusi Akar Camii ve Külliyesi Açılış Töreninde konuştu -1

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Orgeneral Hulusi Akar Camii ve Külliyesi Açılış Töreninde konuştu -1

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