(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız - EK (AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız - EK (AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

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