(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Netanyahu) Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin

Gökhan ÇELİK-Harun UYANIK/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Arnavutköy Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı açıklamaları eleştirerek, şunları söyledi: "Filistin'de mazlumlara mağdurlara sahip çıkmamızdan rahatsız olan İsrail Başkanı çıktı,Türkiye'ye en alçak ifadelerle saldırdı. iftiralarla saldırdı. Ne diyor bu Netanyahu denilen adam biliyor musunuz? Bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakla kadınları ve çocukları katletmekle suçlayan İsrail başbakanının sanıyorum herhalde dili sürçtü. Herhalde kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını, Filistin topraklarındaki kadınları çocukları her yaştan on binlerce masum insanı dünyanın gözü önünde silahla bombayla tecritle öldürdüğünü söyleyecekti. Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun. Siz kadınları çocukları tekmeleyerek, yavruları tekmeleyerek askerinizle polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu sen zalimsin ve devlet terörünün başısın. Bu sana uyuyor. Erdoğan'a uymaz."