(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NECİP FAZIL ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞTU

(Görüntülü) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NECİP FAZIL ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞTU

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